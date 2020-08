V DSS v bratislavských mestských častiach platia prísne opatrenia

Bratislava 4. augusta (TASR) – V domovoch sociálnych služieb (DSS) v bratislavských mestských častiach platia naďalej prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Návštevy zatiaľ zakázané nie sú, zamestnanci i klienti zariadení, ako aj ich rodinní príslušníci sa musia riadiť nastolenými krízovými opatreniami. Zdravotný stav klientov je pravidelne monitorovaný.



Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa pripravuje na druhú vlnu pandémie. "Doplnilo Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, respektíve iných prenosných ochorení v stredisku," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Ide napríklad o zabezpečenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov, vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov v čase možnej karantény, ale tiež o zakúpenie štyroch notebookov pre klientov a zamestnancov na umožnenie kontaktu s rodinou.



Zamestnanci i klienti zariadení boli už dvakrát testovaní, druhýkrát prostredníctvom rýchlotestov. S ich testovaním sa bude podľa Halaškovej pokračovať, a to v prípade, ak zariadenie opustia na dlhšiu dobu. Novým klientom alebo klientom, ktorým bolo poskytovanie sociálnej služby prerušené, sa služba v zariadení poskytovať môže, avšak tieto osoby sa musia umiestniť do izolačnej miestnosti po dobu najmenej 14 dní.



Návštevy momentálne zakázané nie sú, pristúpi sa k nim až po výraznom zhoršení situácie v Bratislave. Návštevy sa však odporúčajú vo vonkajších priestoroch areálu zariadení. "Výnimkou je nepriaznivý zdravotný stav klienta, keď návšteva môže prísť do izby klienta pri dodržaní prísnych hygienicko-epidemiologických požiadaviek. Výnimka nastáva aj pri nepriaznivom počasí," poznamenala Halašková. Návštevám je meraná teplota, zisťovaná cestovateľská anamnéza, prípadne karanténa. Pri vstupe do zariadení sú zabezpečené podmienky na hygienu rúk.



V prísnom dodržiavaní pravidiel pokračuje aj mestská časť Ružinov, pod ktorú spadá aj najväčšie zariadenie sociálnych služieb svojho druhu na Slovensku. "Od začiatku epidémie máme zavedené veľmi prísne pravidlá, ktoré sú síce teraz o niečo voľnejšie, ako keď bol úplný zákaz návštev, ale stále to dbanie na hygienické normy je veľmi prísne," skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren. Návštevy v zariadeniach nie sú síce zakázané, ale sú obmedzené maximálnym počtom ľudí, ktorí sa z vonka môžu pohybovať v budove, pravidelne sa monitoruje zdravotný stav zamestnancov aj klientov. Dodržiavajú sa podľa neho aj ďalšie prísne pravidlá pre minimalizovanie rizika nákazy.



V Seniorcentre Staré Mesto sú krízové opatrenia prijaté začiatkom marca dodržiavané stále vrátane dezinfekcie priestorov a monitorovania zdravotného stavu klientov. Preventívne opatrenia sa podľa hovorcu mestskej časti Mateja Števove týkajú návštev, vychádzok a režimu zamestnancov.



"Klienti, ktorí chodia na vychádzky, sú oboznámení so situáciou a majú od vedenia centra odporúčanie, ako obmedziť možnosť prípadnej nákazy," podotkol Števove. Zamestnancom odporúčajú dovolenkovať na Slovensku a v bezpečných krajinách.



Návštevy sa musia nahlasovať vopred, vypracovaný je na to harmonogram. „Ide nám o to, aby sa v zariadení ideálne stretli v rovnakom čase maximálne dve osoby prichádzajúce zvonka," vysvetlil Števove. Ak je to možné, návštevy prebiehajú v exteriéri, berie sa však do úvahy stav klienta i počasie. Návštevy musia mať nasadené ochranné rúško, dezinfikovať si ruky, monitoruje sa im tiež teplota.