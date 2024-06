V bratislavskej Dúbravke pripravujú ďalší ročník plaveckého maratónu

Bratislava 13. júna (TASR) - Na kúpalisku Rosnička sa v stredu 26. júna uskutoční ďalší ročník plaveckého maratónu. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ho organizuje spolu so Správou telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta i okolitými mestskými časťami - Lamač, Karlova Ves, Devín, Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves.



"Plavecký maratón je naplánovaný na stredu 26. júna od 10.00 h do 15.00 h, každý jeho účastník by mal zaplávať 50 metrov," informuje Dúbravka na svojom webe.



Za každú mestskú časť sa môže zúčastniť ľubovoľný počet plavcov. "Cieľom je prekonať odplávaný rekord z roku 2022, čiže 12.400 metrov," uvádza za organizátorov Radek Šatka z referátu športu miestneho úradu v Dúbravke.



Súčasťou maratónu bude aj ukážka záchrany topiaceho sa a prvá pomoc s prednáškou Slovenského červeného kríža.