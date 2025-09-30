Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Regióny

Bratislavský kraj hlási ďalší výbuch: V Dúbravke poškodili bankomat

.
Snímka z miesta výbuchu. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Z dôvodu nočného incidentu (odpálenie bankomatu) bude dnes, v utorok 30. septembra, časť obchodného domu otvorená najskôr po 12.00 h, uviedla bratislavská mestská časť Dúbravka.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 30. septembra (TASR) - V bratislavskej Dúbravke v obchodnom dome na Saratovskej ulici vybuchol v noci bankomat. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti.

Z dôvodu nočného incidentu (odpálenie bankomatu) bude dnes, v utorok 30. septembra, časť obchodného domu otvorená najskôr po 12.00 h,“ uviedla bratislavská mestská časť Dúbravka.

Polícia prijala informáciu o poškodení bankomatu krátko pred 5.00 h. Doposiaľ neznámy páchateľ poškodil vstupné dvere do nákupného centra a poškodil tam voľne stojaci bankomat, potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. „Celková škoda, ktorá bola pri tomto skutku spôsobená, je aj naďalej predmetom dokazovania. Vecou sa zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ doplnil.



.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma