V dúbravskej lokalite Krčace má vzniknúť polyfunkčný súbor Medze

Bratislava 3. júna (TASR) - V bratislavskej Dúbravke, v miestnej časti Krčace, chce investor postaviť polyfunkčný súbor Medze, ktorého súčasťou majú byť objekty na trvalé i prechodné bývanie. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložili na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Areál navrhovanej činnosti susedí vo východnej časti s Ulicou M. Sch. Trnavského, západná časť s existujúcou poľnou cestou prechádzajúcou záhradkárskou osadou, severné a južné časti riešeného územia susedia s využívanými a nevyužívanými záhradami," uviedol investor v texte zámeru.



Polyfunkčný súbor má pozostávať z troch zón, v tej, ktorá priamo nadväzuje na Ulicu M. Sch. Trnavského, majú stáť najvyššie objekty (s desiatimi až 13 nadzemnými podlažiami).



Objekty na bývanie majú byť doplnené obchodnými prevádzkami a občianskou vybavenosťou, oddychovými zónami, v severovýchodnej časti sa navrhuje aj predškolské zariadenie. V rámci súboru by mali vytvoriť 1246 parkovacích stojísk, 1168 z nich v podzemnej garáži.



Výstavba by sa mala začať v druhej štvrtine roku 2023, mala by trvať dva roky. Predpokladané náklady sú vyčíslené na 70 miliónov eur.