Bratislava 15. júna (TASR) – V Bratislave pribudnú ďalšie zelené verejné zóny. Na projekty 18 mimovládnych neziskových organizácií a 19 neformálnych iniciatív poskytne hlavné mesto v rámci grantového programu 100.000 eur. Podpora sa týka nových projektov, ale aj tých, ktoré vychádzajú z už existujúcich komunitných aktivít, zlepšujú verejné priestory a reagujú na klimatickú zmenu. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



„Cez podporu revitalizácie poukazujeme na jeden z hlavných cieľov v oblasti rozvoja komunít, ktorým sú živé, sociálnymi interakciami napĺňané verejné priestory mesta. Sú základom pre utváranie občianskeho života, susedského dialógu a budovanie vzťahu k mestu,” skonštatoval Zuzana Ivašková, správkyňa Nadácie mesta Bratislavy.



Podporou projektov bude možné zrevitalizovať doterajšiu zeleň s ohľadom na biodiverzitu či vysadiť rastliny a kríky, ktoré stlmia hluk a prach. Hustejšia sieť zelených priestranstiev s priepustnejšími povrchmi a nádržami na odber dažďovej vody pomôže zároveň zvýšiť absorpciu dažďovej vody a vody z búrkových zrážok. Koše na triedenie odpadu podporia recykláciu a zlepšia využívanie druhotných surovín. Pribudnúť by mal tiež mobiliár, hracie prvky, knižné búdky či hmyzí hotel. Na podporených projektoch je možné pracovať do konca novembra.



Do výzvy sa prihlásilo celkovo 52 projektov od neformálnych iniciatív a 48 z mimovládnych organizácií. Zapojili sa nielen etablované organizácie a združenia, ale aj malé susedské komunity či obyvatelia mesta, ktorí si chcú spríjemniť svoje okolie. „Počet žiadateľov hovorí o tom, že téma kvalitného verejného priestoru je pre Bratislavčanov dôležitá a mnohí sa chcú na zlepšovaní svojho okolia spolupodieľať,“ podotkol Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Novinkou grantovej výzvy boli konzultácie žiadateľov. MIB poskytol 50 konzultácií pri vybavovaní súhlasu od majiteľov pozemkov, ktoré vlastní hlavné mesto, a pomoc pri vybavovaní súhlasu pri pozemkoch v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve mestských častí.