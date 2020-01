VIDEO: V hlavnom meste sa zišli otužilci, aby si zaplávali v Dunaji

Bratislava 5. januára (TASR) – V centre hlavného mesta sa do Dunaja ponorili otužilci. Popri brehu a krížom cez tok si v nedeľu zaplávali pri príležitosti 21. ročníka Memoriálu Jozefa Makaia, ktorý organizuje občianske združenie (OZ) Ľadové Medvede Bratislava." povedala podpredsedníčka združenia Andrea Ostrihoňová. Dodala, že podujatie zároveň slúži aj na propagačné účely, ktorými chcú členovia poukázať na benefity otužovania a zdravý životný štýl.Plávanie v studenej vode je pre všetkých otužilcov dobre známe, ale Dunaj je podľa Ostrihoňovej slov trochu iná záležitosť. "" vysvetlila.Ostrihoňová priblížila aj to, aké pocity otužilci pri plávaní zažívajú. ",“ povedala, no dodala, že benefity otužovania sú omnoho väčšie. „,“ dodala.