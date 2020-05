V Karlovej Vsi čistia kanalizačné vpusty

Bratislava 18. mája (TASR) – V Karlovej Vsi skontrolovali vyše 300 kanalizačných vpustov na miestnych komunikáciách v správe mestskej časti. „Mnohé z nich už aj prečistili zamestnanci karloveského podniku verejnoprospešných služieb,“ informoval o starostlivosti o vpusty, odvádzajúce dažďovú vodu, hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



"Keby sa vpusty nečistili, prietok vody v kanalizácii by sa výrazne znížil a voda by zaplavovala cesty,“ pripomenul. Záchytné koše, umiestnené v kanalizačných vpustoch, zachytávajú materiál splavený dažďom, okrem prírodného odpadu sa do kanalizácie dostáva aj ten, ktorý ľudia odhodili na zem.



Prečistenie vpustov má význam najmä pred obdobím letných búrok, pri ktorých musí kanalizácia odviesť v krátkom čase množstvo napršanej dažďovej vody.