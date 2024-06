V bratislavskej Karlovej Vsi otvorili centrum opätovného použitia KOLO

Bratislava 7. júna (TASR) - V bratislavskej Karlovej Vsi na Jurigovom námestí otvorili v piatok centrum opätovného použitia - KOLO. Nachádza sa v priestore bývalého obchodného domu Kotva. TASR o tom informovalo mesto Bratislava a mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



"KOLO plní úlohu predchádzania vzniku odpadu a zároveň so sebou prináša oživenie Jurigovho námestia. Od piatka sa stane plnohodnotným re-use centrom, kde môžu obyvatelia priniesť veci, ktoré už nepotrebujú, a za symbolický príspevok si, naopak, odniesť to, čo sa im zíde," oznámila bratislavská samospráva.



Otvorené bude tri dni v týždni, štvrtok a piatok od 14.00 do 18.00 h a v sobotu od 10.00 do 16.00 h.



KOLO je miestom, kde dostávajú nepotrebné, no zachovalé a stále využiteľné predmety druhú šancu. Slúži ako nástroj predchádzania vzniku odpadu. Za odporúčaný príspevok si obyvatelia môžu predmety odniesť a tiež môžu priniesť predmety, ktoré už doma nepotrebujú. Prvé centrum otvorili na jeseň 2022 v bratislavskom Ružinove.