V bratislavskej Karlovej Vsi sa stretli najstaršie manželské páry
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - V bratislavskej Karlovej Vsi sa v stredu stretlo 15 najstarších manželských párov. Pozvanie na slávnostné podujatie v Karloveskom centre kultúry (KCK) prijali páry, ktoré spolu žijú desiatky rokov, niektoré viac ako šesť desaťročí. Mestská časť plánuje z takýchto stretnutí urobiť tradíciu.
„Iniciatíva vznikla s cieľom poukázať na hodnotu manželstva a oceniť páry, ktoré sú dôkazom, že láska, úcta a vzájomné porozumenie dokážu pretrvať celé desaťročia. Cieľom je pripomenúť, že úspešné manželstvo stojí na vytrvalosti, vzájomnom rešpekte a schopnosti prekonávať spoločné životné skúšky,“ uviedol pre TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.
Najdlhšie spoločné roky si pripomenuli manželia Oľga a Matúš Šrámkovci, ktorí uzavreli manželstvo 8. februára 1958 a tento rok si tak pripomenuli 68 rokov spoločného života. Rovnaké jubileum si o niekoľko dní pripomenú aj Helena a Michal Ružovičovci, ktorí sa zosobášili 15. marca 1958. Ostatné zúčastnené páry spolu prežili viac ako 50 rokov manželstva.
Manželské páry privítalo vedenie mestskej časti. Pripravený bol kultúrno-hudobný program. Po oficiálnej časti nasledovalo neformálne stretnutie spojené so spomienkami a tancom.
