V bratislavskej Karlovej Vsi sa uskutoční Festival zdravia

Bratislava 5. mája (TASR) - Preveriť si svoj zdravotný stav a zažiť deň plný inšpirácií pre zdravší životný štýl budú môcť návštevníci Festivalu zdravia v bratislavskej Karlovej Vsi. Uskutoční sa v utorok (6. 5.) od 10.00 do 18.00 h. Informovala o tom mestská časť Bratislava-Karlova Ves.



„Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne vyšetrenia, merania, ale aj možnosť poradiť sa o zdravotných problémoch s odborníkmi. Napríklad o tom, ako zvládať mieru stresu, ktorému čelia. Takisto bude možné podstúpiť BMI analýzu,“ spresnil hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Na podujatí bude mať svoj stánok tiež Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. „Priblížia v ňom svet ľudí so zrakovým znevýhodnením. Ich súčasťou budú zábavné zmyslové hry ako zvukové pexeso, hmatové Človeče, nehnevaj sa či rozpoznávanie vôní z koreničiek. Návštevníci sa môžu tiež podrobiť rýchlemu testu na odhalenie problémov so zrakom,“ dodal Heldes.



V popoludňajších hodinách je pripravený kultúrny a odborný program pre deti aj dospelých.