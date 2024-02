V bratislavskej Karlovej Vsi vzniká ďalšie centrum KOLO

Bratislava 21. februára (TASR) - Hlavné mesto v spolupráci s mestskou organizáciou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) otvárajú v bratislavskej Karlovej Vsi na Jurigovom námestí ďalšie centrum opätovného využitia KOLO. Od štvrtka (22. 2.) bude zatiaľ slúžiť ako zberné miesto. V jarnom období sa má stať plnohodnotným centrom. TASR o tom informovala Zuzana Balková z mestskej firmy OLO.



"V jarnom období sa stane stálym a plnohodnotným 're-use' centrom, na aké sú obyvatelia zvyknutí zo svojho obľúbeného a zabehnutého KOLO v Ružinove na Pestovateľskej 13," uviedla Balková. Podotkla, že centrum v Karlovej Vsi bude menšie, preto neprijíma nábytok, ostatné jeho funkcie ostanú nezmenené.



"Bratislavské KOLO je fantastický projekt, ktorý spája ekologický a ľudský rozmer. Jeho obľúbenosť potvrdzuje aj 110.000 doterajších návštev a 210 ton predmetov, ktorým dali Bratislavčania prostredníctvom KOLO v Ružinove druhú šancu," ozrejmil primátor hlavného mesta Matúš Vallo.



KOLO v Karlovej Vsi bude mať zároveň environmentálny, sociálny, edukatívny a aj komunitný rozmer. "Kolovaním vecí v ružinovskom KOLO na Pestovateľskej 13 predchádzame nielen potenciálnemu odpadu, ale takisto podporujeme organizácie, ktoré pracujú s núdznymi. Doposiaľ sme im poskytli osem ton materiálnej pomoci z druhej ruky," dodala manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová s tým, že silný potenciál má aj KOLO v Karlovej Vsi.



Zberné miesto v Karlovej Vsi bude otvorené tri dni v týždni, vo štvrtok a v piatok od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu od 10.00 h do 16.00 h. Návštevníci môžu do oboch prevádzok priniesť veci, ktoré im už neslúžia, a za odporúčaný príspevok do verejnej zbierky si odniesť to, čo potrebujú. Predmety určené na opätovné použitie musia byť pred odovzdaním čisté, zachované, funkčné a kompletné. KOLO v Karlovej Vsi napríklad prijíma knihy, časopisy, spoločenské hry, ale aj kuchynské potreby či detský sortiment.