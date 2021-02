V Karlovej Vsi začalo fungovať MOM pred ZŠ A. Dubčeka

Bratislava 8. februára (TASR) – V Karlovej Vsi začalo fungovať v pondelok mobilné odberové miesto pred Základnou školou Alexandra Dubčeka na Dlhých dieloch. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



MOM testuje od pondelka do soboty, od 09.00 h do 17.00 h, zatiaľ nie je potrebné sa objednávať. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová pripomenula, že snahy o zriadenie MOM na území mestskej časti vyvíjajú už dlhšie, narážajú však na zdĺhavý povoľovací proces. „Paradoxom je, že štát, ktorý žiada testovať, testovať, testovať, od 29. januára nebol schopný povoliť zriadenie mobilného odberového miesta v Karloveskom centre kultúry. Jeden zo žiadateľov čaká 11. deň na súhlas so zriadením odberového miesta,“ upozornila Čahojová. Pripomína, že ešte vypuklejším robí tento problém fakt, že „ten istý štát zrušil aj jediné stále odberové miesto v karloveskej poliklinike“.



MOM na poliklinike skončilo v piatok (5. 2.), keďže Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nevyhovelo ponuke v pokračovaní súčasnej zmluvy. Dôvodom je, že toto MOM nevedelo zabezpečiť testovanie aj cez víkendy, na čom trvalo ministerstvo. Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK a lekár kraja Tomáš Szalay uviedol, že sa o skončení odberového miesta dozvedeli v poslednej chvíli. Postup štátu v súčasnej pandemickej situácii označil za nepochopiteľný. „Namiesto toho, aby sme mohli testovali päť dní v týždni, nebudeme testovať vôbec," skonštatoval Szalay.



MOM v poliklinike v Karlovej Vsi začalo fungovať v decembri 2020, za dva mesiace prevádzky sa tu otestovalo vyše 11 000 ľudí.