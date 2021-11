V Karloveskej zátoke má vyrásť ďalšia lodenica

Bratislava 13. novembra (TASR) – V Karloveskej zátoke v Bratislave by v horizonte najbližších piatich rokov mala vyrásť nová lodenica. Na pozemkoch hlavného mesta, ktoré sú zverené do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ju vybuduje Kanoistický klub Slávia UK Bratislava. "Pozemky v Karloveskej zátoke dostali vodáci do prenájmu s tým, že do dvoch rokov od podpisu zmluvy ich vyčistia a do piatich rokov postavia lodenicu," informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes.



Zmluvu o prenájme pozemkov na 20 rokov podpísali v polovici októbra, do doby postavenia novej lodenice bude nájomné vo výške jedno euro na rok, po vybudovaní a uvedení lodenice do prevádzky bude cena nájmu jedno euro za m2. "Podmienky nájmu schválili ešte koncom roka 2020 karloveskí poslanci," pripomenul Heldes.



Predseda kanoistického klubu Miroslav Haviar pre TASR potvrdil, že začali s čistením pozemkov, kde sa v súčasnosti nachádza niekdajší hospodársky dvor Verejnoprospešných služieb Karlova Ves. "V tomto roku by sme pozemok chceli vyčistiť, v budúcom roku pripraviť a vybaviť potrebné povolenia a demolovať stavby, ktoré sú na ňom. A v roku 2023 začať stavať,“ uviedol Haviar s tým, že existuje viacero predbežných verzií lodenice, konkrétny projekt bude závisieť najmä na disponibilných zdrojoch.



Nová lodenica bude okrem klubu slúžiť aj verejnosti na prevádzkovanie vodáckej činnosti. "Podmienkou nájmu je aj spolupráca klubu so školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti zameraná na rozvíjanie vzťahu detí k vodáckemu športu a iným voľnočasovým aktivitám naviazaným na územie Karloveskej zátoky," dodal hovorca Karlovej Vsi.