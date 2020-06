Karlova Ves žiada Univerzitu Komenského o riešenie situácie s pozemkom

Bratislava 18. júna (TASR) – V Karloveskej zátoke v bratislavskej Karlovej Vsi za starou lodenicou po Most Lafranconi stále chýba chodník pre chodcov, bežcov či cyklistov. Upozorňuje na to mestská časť, ktorá vyzýva Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave ako vlastníka pozemku, aby túto situáciu začala riešiť. Samospráva spolu s hlavným mestom ponúkajú univerzite spoluprácu, riešenie vidia napríklad aj v zámene pozemkov.



"Je to úsek, ktorý je väčšinou blatistý, je tam množstvo jám, donedávna to bolo rozbité stavebnými prácami. Hojne ho využíva veľké množstvo ľudí a je ťažko vysvetliteľné, prečo sa tam celé roky nič nedeje. Pomohol by pritom obyčajný chodník," hovorí starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Na rokovanie chce pre nájdenie riešenia preto pozvať rektora UK Mareka Števčeka i primátora hlavného mesta Matúša Valla.



Poukazuje na to, že frekventovanej cyklotrase v Karloveskom ramene chýba prepojenie s Mostom Lafranconi už roky. Cyklisti z Devína, Dúbravky či Karlovej Vsi majú podľa starostky dve možnosti, ako sa dostať do mesta a späť. "Buď využijú existujúcu obchádzku popri botanickej záhrade s krkolomným slalomom okolo autobusovej zastávky a pomedzi mohutné piliere, alebo druhý slalom cez obľúbenú Karloveskú zátoku, kde ich čakajú jamy a po daždi aj blato," približuje hovorca mestskej časti Branislav Heldes.



Podľa samosprávy nie je cyklotrasa popri Dunaji v rozpore s návrhom územného plánu zóny, funkčnosť tejto plochy nevylučuje ani územný plán hlavného mesta. Chýbajúci 500-metrový úsek v medzinárodnej dunajskej cyklotrase by podľa nej nemusel predstavovať ani vysoké náklady. Mestská časť nerozumie tomu, prečo UK nemá vybudovanie chodníka v pláne.