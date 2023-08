V katastri bratislavských Vajnôr je zvýšený výskyt diviakov

Bratislava 30. augusta (TASR) - V katastri bratislavských Vajnôr evidujú zvýšený výskyt diviačej zveri. Ide najmä o okolie Jurskej cesty (ulica Na doline) a priľahlé kukuričné a slnečnicové polia. V lokalite zaznamenali približne 40 kusov diviakov vrátane samíc s mláďatami. Informuje o tom mestská časť na svojom webe.



"Obozretný treba byť najmä v ranných a večerných hodinách, nevstupovať do kukuričných lánov a pri prechádzke držať psov na vôdzke," upozorňuje samospráva.



Diviaky sa často objavujú v rôznych bratislavských mestských častiach. V prípade, ak niekto natrafí v meste na diviaky, zabúdať by podľa mestskej polície nemal na dodržiavanie základných pravidiel. Pripomína, že prvoradá je vlastná bezpečnosť, k diviakom sa preto zbytočne netreba približovať. V žiadnom prípade by ich nemal človek kŕmiť ani fotografovať či natáčať z tesnej blízkosti.



"Neprovokujte ich, napríklad hádzaním kameňov či iných predmetov. A neupozorňujte na seba zbytočne, napríklad snahou prejsť pomedzi väčšie stádo," odkázala viackrát polícia. Ľudia by sa nemali taktiež snažiť odplašiť ich svojpomocne. Najlepšie je počkať, kým sa vzdialia, prípadne treba prejsť po druhej strane ulice. Obozretnosť sa týka aj psičkárov, svojich psov by mali mať na vôdzke. Taktiež pripomína, že ak sa niekto cíti ohrozený, linka mestskej polície 159 je nonstop k dispozícii.