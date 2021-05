Bratislava 16. mája (TASR) - V bratislavskom Lamači bude pokračovať dopravný prieskum zameraný na parkovanie. Od pondelka 17. mája do stredy 19. mája sa zamerajú na lokalitu starého Lamača. Mestská časť o tom informuje na webe.



Pôvodne sa mal prieskum uskutočniť na celom území mestskej časti od 12. do 15. mája, vzhľadom na nepriaznivé počasie sa podarilo zrealizovať len monitoring v sídliskovej časti Lamača. "Preto sa prieskum zóny starý Lamač bude konať od 17. do 19. mája. Prieskumníci budú opäť vybavení preukazmi o poverení na túto činnosť," informuje samospráva.



Dodáva, že prieskum je akciou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa takto pripravuje na spustenie celomestskej parkovacej politiky.