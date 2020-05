V Lamači prijíma pacientov nová lekárka pre dospelých

Bratislava 6. mája (TASR) – V bratislavskom Lamači ordinuje nová všeobecná lekárka pre dospelých. Pacienti ju nájdu v ambulancii v zdravotnom stredisku na Malokarpatskom námestí.



"Pani doktorka Pavlovová prijíma nových pacientov a v súčasnosti ordinuje každý pracovný deň od 06:30 do 09:30. Ordinačné hodiny sa s nárastom pacientov postupne budú rozširovať," informoval starosta mestskej časti Lukáš Baňacký.



Mestská časť hľadala náhradu za predchádzajúceho všeobecného lekára približne dva roky. "V súčasnej situácii, keď je v celom Bratislavskom kraji nedostatok lekárov, je otvorenie novej ambulancie malým zázrakom. O to viac máme radosť, že sa to v Lamači podarilo," povedal Baňacký pre TASR.



Nájomnú zmluvu týkajúcu sa ambulancie schvaľovali poslanci Lamača na konci apríla, lekárka ordinuje od pondelka.