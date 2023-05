Na území Mestských lesov v Bratislave odlovili 457 diviakov

Bratislava 17. mája (TASR) - Počas minulej poľovnej sezóny, teda od 1. marca 2022 do 28. februára 2023, odlovili na území Mestských lesov v Bratislave 457 diviakov. Je to dvakrát viac ako v sezóne 2021. Do špeciálnych klietok v kritických lokalitách na území hlavného mesta zároveň odchytili 50 najproblémovejších diviakov. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo.



"Celkové číslo odlovenej diviačej zveri, teda 507 kusov, je skvelým úspechom," konštatuje Vallo.



Podľa šéfa mestskej samosprávy neexistuje v tomto smere žiadne rýchle ani zázračné riešenie. Premnožené diviaky sú problémom, s ktorým podľa primátora bojujú mnohé európske mestá. V lesoch okolo Bratislavy majú pritom množstvo potravy a žiadneho prirodzeného nepriateľa. Lákadlom sú tiež opustené ovocné záhrady, vinohrady či odpadkové nádoby, čím sa diviaky dostávajú aj do intravilánu mesta a strácajú pritom plachosť.



Primátor zároveň pripomína, že diviaky sú a budú prirodzenou súčasťou lesov. Práve v tomto období rodia mladé, preto obyvateľom odporúča, ak diviaka stretnú, nech sa k nemu nepribližujú. Držať si treba odstup a psa je potrebné mať pri prechádzkach lesom na vôdzke.