Bratislava: V lesoparku platí zákaz zakladania ohňa

Bratislava 26. júna (TASR) - V bratislavskom lesoparku platí od štvrtka zákaz zakladania ohňa, a to aj na oficiálnych ohniskách. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré vydali hasiči na základe aktuálnych podmienok. Zákaz platí až do odvolania. Informujú o tom Mestské lesy v Bratislave.



„Zákaz platí aj na miestach, ktoré sú za bežných okolností určené na zakladanie ohňa,“ pripomína mestská organizácia.



Počas zákazu nie je zároveň dovolené ani grilovanie na prenosných griloch. Grilovanie je tolerované iba v hlavnom altánku a altánkoch na Partizánskej lúke, v Hájovni na Peknej ceste a v stálom grile v areáli horárne Krasňany.



Nahlásiť porušenie zákazu je možné na linku mestskej polície 159. Kontrolovať zákaz kladenia ohňov môže okrem mestskej a štátnej polície aj lesná stráž mestských lesov a hasiči. V prípade porušenia sa ukladá pokuta od 50 eur.