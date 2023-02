Máte radi zvieratá? Bratislavská ZOO chystá v letnej sezóne novinky

Bratislava 17. februára (TASR) - Dlhoočakávaný presun medveďa do iného výbehu, príchod nového leoparda či Gazdovský dvor sú očakávanými novinkami v bratislavskej zoologickej záhrade (ZOO) počas najbližších jarných a letných mesiacov. Vedenie ZOO to pripomenulo pred blížiacim sa slávnostným otvorením sezóny, ktorá prinesie aj dlhšie otváracie hodiny.



Riaditeľka Júlia Hanuliaková priznáva, že jednou z najväčších výziev je presťahovanie medveďa hnedého. "Existujúci výber je pôvodným objektom z obdobia založenia zoologickej záhrady v 60. rokoch minulého storočia a napriek svojej dostatočnej veľkosti nespĺňa súčasné požiadavky," pripomína. Dodáva, že úplne novú expozíciu, ako finančne náročnú investíciu, nie je možné v dohľadnom čase zrealizovať, riešením je preto "presťahovanie" medveďa do výbehu vlkov. "Dostali sme súhlasné stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy k tomuto zámeru. Naše vlky – seniori, nájdu súkromie vo vedľajšom, tzv. dôchodcovskom, výbehu," vysvetľuje riaditeľka ZOO. Presun medveďa by sa mal uskutočniť v priebehu mája.



Ďalšou novinkou, zameranou najmä na deti, je kontaktná zooGazdovský dvor. "Nachádzať sa bude v tieni stromov, na lesnej čistine v priestore medzi výbehom kulanov a vlkov. Budú v ňom domáce zvieratá ako ovce, kozy, hydina, zajace, somáre, aj lesný okruh na populárne vozenie na koňoch," priblížila Hanuliaková.



ZOO pripravuje tiež niekoľko nových voliér i príchod nového leoparda zo španielskej ZOO Fuengirola. Faunu má rozšíriť aj niekoľko vzácnych koní Przewalského a ďalšie zvieratá.



V súčasnosti je ZOO Bratislava dočasne zatvorená pre potvrdenie vtáčej chrípky u uhynutej husi podunajskej.