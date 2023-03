V lokalite Bory má vyrásť spojená škola

Bratislava 22. marca (TASR) – V bratislavskej mestskej štvrti Bory by mala v nasledujúcich rokoch vyrásť spojená škola. Výstavbu školského zariadenia deklaruje developer i občianske združenie Felix, ktoré bude zriaďovateľom spojenej školy.



Projekt ráta s materskou školou, základnou školou a gymnáziom. "Momentálne je v úvodnej fáze, pripravuje sa potrebná projektová dokumentácia na získanie územného rozhodnutia a dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie," uviedla Lenka Vargová, informujúca za investora.



Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný v druhej polovici roka 2024. Súčasťou školského komplexu by mali byť dve telocvične i multifunkčné ihriská v exteriéri. Prví žiaci by mohli školu začať navštevovať v školskom roku 2026/2027, ako prvú by mali otvoriť základnú školu.