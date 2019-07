CHCE TO TRPEZLIVOSŤ: Bratislavu čakajú viaceré dopravné obmedzenia

LGBTI aktivisti i zástancovia rodiny budú v sobotu pochodovať hlavným mestom.

Bratislava 20. júla (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Bratislavy musia počas víkendu počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Tie sa týkajú najmä verejných zhromaždení počas soboty. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Vodiči by mali na území hlavného mesta Bratislavy počítať s určitými dopravnými obmedzeniami. V sobotu v čase od 15.45 h do 16.30 h bude úplne uzatvorené pre cestnú dopravu centrum Starého Mesta. Z tohto dôvodu bude neprejazdná Štúrova ulica, križovatka na Šafárikovom námestí, Vajanského nábrežie a Rázusovo nábrežie," upozorňuje polícia.



Dopravní policajti budú odkláňať dopravu na Špitálskej ulici z Karadžičovej ulice, zo smeru od Mlynských nív na Landererovu ulicu a v smere od Nábrežia armádneho generála L. Svobodu na Staromestskú ulicu. Vozidlám, ktoré sa budú v tomto čase nachádzať v uzatvorenej zóne, bude priebežne podľa bezpečnostnej situácie umožnené túto zónu opustiť.



V určitom čase dôjde aj k úplnému uzavretiu uvedených ulíc aj pre návštevníkov mesta. "Návštevníkov mesta v čase konania sa zhromaždenia ako aj účastníkov tohto zhromaždenia vyzývame, aby pri vstupe do ulíc, ktorých sa budú týkať obmedzenia, vstupovali bez zbytočných batožín," povedal Szeiff.



Dopravný podnik Bratislava upozorňuje na dopravné obmedzenia premávky liniek MHD. Uzavreté bude Vajanského a Razúsovo nábrežie, električky tam nebudú premávať od 10.00 h až do skončenia pochodu.



Linka číslo 4 cez tunel v opačnom smere bude premávať po trase Mariánska, Námestie SNP, Kapucínska, Chatam Sófer, Most SNP, Šafárikovo námestie, Kamenné námestie, kde sa napojí na svoju trasu.



Na linke číslo 29 bude premávať po skrátenej trase zo smeru na Devín po Most SNP. Vystupovať a nastupovať sa bude na zástavke linky 901. Linka nebude premávať cez „Malú scénu“ a „Nové SND“.



Linka číslo 70 bude jazdiť skrátenou trasou. Zo smeru ŽST Podunajské Biskupice za zastávkou „Panorama City“ na Landererovej ulici a ľavom odbočení križovatkou Landererova a Dostojevského rad doľava na ulicu Krupkova, ukončia jazdu na náhradnej konečnej zastávke „Nové SND“. Zo smeru z Podunajských Biskupíc vodiči z ulice Krupkova odbočia doprava na Pribinovu ulicu a opäť doprava na Dostojevského rad, kde sa od zastávky „Malá scéna“ napoja na svoju trasu.



Polícia zároveň občanov žiada, aby počas bezpečnostných opatrení rešpektovali jej pokyny, prípadne výzvy, a tiež boli ohľaduplní voči ostatným občanom. LGBTI aktivisti i zástancovia rodiny budú v sobotu pochodovať hlavným mestom. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční Dúhový Pride, centrom hlavného mesta budú pochodovať aj aktivisti v rámci podujatia Hrdí na rodinu.