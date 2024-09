V bratislavských lesoch postihli povodne najviac Partizánsku lúku

Bratislava 20. septembra (TASR) - V Mestských lesoch v Bratislave postihli nedávne povodne najviac Partizánsku lúku a asfaltovú lesnú cestu v Kačínskej doline. Poškodené boli aj niektoré mosty, nespevnené cesty či chodníky. Množstvo stromov spadlo, bolo podmočených alebo naklonených. Informuje o tom mestská organizácia na sociálnej sieti s tým, že vysoká voda na Vydrici a jej prítokoch viditeľne opadla. Od soboty (21. 9.) bude opäť sprístupnená Partizánska lúka.



"Pády stromov už dozneli, riziko je však ešte stále vyššie ako za bežných okolností. Preto odporúčame zvýšiť obozretnosť a prípadne aj zvážiť návštevu lesoparku," konštatujú Mestské lesy.



Počas tohto týždňa spriechodňovali prioritne asfaltové cesty, kontrolovaný bol stav stromov v rekreačných areáloch a vykonané boli nevyhnutné výruby a orezy. Podmyté časti asfaltových ciest sú spevňované hrubým kamenivom. Od budúceho týždňa by mali spriechodňovať aj hustú sieť turistických a cyklistických trás.



Od soboty bude Partizánska lúka opäť prístupná pre verejnosť. "Spadnuté a rizikové stromy sme odstránili, vyčistili sme detské ihriská a altánky. Dočisťovanie a opravy však budú prebiehať dlhšiu dobu," približuje mestská organizácia. Otvorený bude aj bufet a stánky s občerstvením.



Rekreačné areály Kamzík a Horáreň Krasňany neboli podľa Mestských lesov povodňami výraznejšie dotknuté. Dokončené je však asfaltovanie úseku Horáreň Krasňany - Spariská.



Úplne nepriechodná je ale dočasná lávka pre peších a cyklistov v Druhom kameňolome (ponad Vydricu), ktorá bola pri povodni zničená. Zo Železnej studničky sa na Biely kríž dostanú návštevníci iba obchádzkou cez Kačín. Výrazne poškodený bol aj most na Železnej studničke pri odbočke na Kačín, priechodný je iba pre peších a cyklistov. Autobusy na Kačín nebudú premávať až do odvolania.