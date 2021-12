V bratislavských lesoch začali prípravy na búranie muničných skladov

Bratislava 8. decembra (TASR) - V bratislavských mestských lesoch sa začínajú prípravné práce na búranie muničných skladov u Slivu. Zbúraných bude všetkých päť budov, odstráni sa pletivo a ostnatý drôt a areál sa vyčistí od odpadu. Práce sa budú realizovať v priebehu decembra. Informovali o tom Mestské lesy v Bratislave.



Rozsiahly areál bývalých muničných skladov sa nachádza hlboko v bratislavských mestských lesoch, vo vnútri navrhovanej prírodnej rezervácie Vydrica a podľa schválenej zonácie v zóne pokoja.



"Pred rokmi hrozilo, že sa areál dostane do rúk súkromnej spoločnosti, s reálnym rizikom neželanej výstavby a pohybu áut. To sa podarilo na poslednú chvíľu odvrátiť a areál postupne doputoval od Bratislavského samosprávneho kraja cez hlavné mesto až do správy Mestských lesov," spresnila organizácia.



Územie bude následne preklasifikované na lesné pozemky, čo má definitívne ukončiť snahy o prípadnú výstavbu v budúcnosti. "Na pozemkoch už rastie plnohodnotný les a po dokončení prác bude voľne prístupný návštevníkom," deklarujú Mestské lesy v Bratislave.