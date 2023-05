V Bratislavskej MHD od júla okrem cestovného stúpne aj výška pokút

Bratislava 26. mája (TASR) - V bratislavskej mestskej hromadnej doprave stúpne od júla okrem cestovného aj výška pokút za jazdu bez platného lístka. Nárast sankcií sa však bude týkať celého Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), kde okrem Dopravného podniku Bratislava (DPB) pôsobia dopravcovia Arriva a Železničná spoločnosť Slovensko. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe systému.



Základná sadzba pokuty aj s cestovným bude od júla 111,10 eura. Znížená sadzba, v prípade platby na mieste a do desiatich pracovných dní, bude spolu s cestovným 81,10 eura.



Aktuálne sú sankcie podľa prepravného poriadku IDS BK pri základnej sadzbe spolu s cestovným na úrovni 89,90 eura. Pri platbe do 20. pracovného dňa vo výške 69,90 eura a v prípade platby priamo na mieste kontroly 49,90 eura.



V IDS BK sa od 1. júla zvýšia ceny takmer všetkých cestovných lístkov v priemere o 20 percent. Výnimkou sú predplatné cestovné lístky pre deti a mládež od šiestich do 18 rokov, ktoré zostanú v aktuálnej výške. Nárast cien zdôvodnili zvýšenými nákladmi, infláciou a výpadkami v príjmoch samospráv, ktoré sú objednávateľmi verejnej dopravy.