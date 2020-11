Bratislava: V Novom Meste pribudnú takzvané dobré skrinky

Bratislava 15. novembra (TASR) – V bratislavskom Novom Meste by mali čoskoro pribudnúť tzv. dobré skrinky, ktoré majú pomôcť ľuďom v núdzi. Slúžiť majú na komunitnú výmenu, pričom v nich ľudia nájdu to, čo potrebujú, prípadne odloženými vecami niekomu pomôžu. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.



Na podobnom princípe fungujú v mestskej časti už niekoľko rokov malé knižničky, v prípade dobrých skriniek posunulo občianske združenie Helpi nápad ešte ďalej. "Ktokoľvek môže do skrinky priniesť akýkoľvek vhodný tovar, ktorý nepotrebuje a môže si z neho vziať to, čo potrebuje. Teda nielen knihy, ale aj trvanlivé potraviny, kozmetiku či hygienické potreby," približuje Kusý.



Podobné skrinky osadili napríklad na Madagaskare, v Peru či na Novom Zélande.