V Novom Meste zapísali pre nový školský rok takmer 700 detí

Bratislava 11. mája (TASR) – Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v bratislavskom Novom Meste zapísali rodičia takmer 700 detí. V porovnaní s minulým zápisom je to o takmer 80 detí viac. Tentoraz sa zápis do ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti pre mimoriadne opatrenia súvisiace s novým koronavírusom konal elektronicky. Z celkového počtu prevažujú chlapci, ktorých je 379. Samospráva o tom informuje na svojom webe.



"Opäť sa len potvrdilo dobré meno a kvalita našich základných škôl a učiteľov. Rovnako dôležité je aj moderné a bezpečné prostredie, v ktorom sa deti vzdelávajú, preto pravidelne investujeme množstvo financií do rekonštrukcie našich škôl a ich areálov," skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Najväčší záujem bol tradične o školu Za kasárňou, ktorá je jednou z najväčších základných škôl v Bratislave. Je tiež známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov, od 1. ročníka je povinná nemčina a v 3. ročníku sa pridáva angličtina. Pre školský rok 2020/2021 do školy zapísali rodičia 177 detí. Nasleduje ZŠ Sibírska (96) a ZŠ Cádrova (88), ktoré kladú taktiež dôraz na cudzie jazyky a ZŠ Kalinčiakova (74), ktorá sa špecializuje na rozvoj športových talentov.



Základné školy aj tento rok evidujú veľký záujem zo strany rodičov mimo Nového Mesta. Viac ako sto zapísaných detí pochádza z iných bratislavských mestských častí, 68 z miest a obcí mimo Bratislavy. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet odkladov povinnej školskej dochádzky, a to zo 46 na 75.