V Petržalke by mal v budúcnosti pôsobiť mládežnícky parlament

Bratislava 9. júna (TASR) – V bratislavskej Petržalke bude v budúcnosti pôsobiť mládežnícky parlament. Fungovať by mal ako poradný a iniciatívny orgán starostu a miestneho zastupiteľstva. Jeho zriadenie odobrili v utorok miestni poslanci, ktorí zároveň schválili aj štatút Petržalského mládežníckeho parlamentu (PMP).



Mládežnícky parlament by mal fungovať ako poradný a iniciatívny orgán samosprávy. Váha jeho názoru vo vzťahu k mestskej časti by mala byť ekvivalentná komisii. Spolupráca sa predpokladá napríklad pri edukačných, športových či voľnočasových projektoch. Podieľať sa bude na rozvoji práce s mládežou, na rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a študujúcich na tomto území. Venovať sa bude taktiež spracovávaniu a podávaniu iniciatívnych návrhov a stanovísk vo veciach týkajúcich sa mládeže.



Členom PMP sa môže stať mladý človek vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý má trvalý pobyt alebo študuje na území mestskej časti. Môže mať najviac 20 členov, ktorých funkčné obdobie bude dva roky. Záujemcovia o členstvo budú vypĺňať formulár elektronickej prihlášky, ktorú mestská časť zverejní na svojej webovej stránke, súčasťou bude aj motivačný list.