V Petržalke je sčítaných 82,74 percenta obyvateľov

Na archívnej snímke starosta Petržalky Ján Hrčka. Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 29. marca (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa k pondelku sčítalo 98.228 obyvateľov, čo predstavuje 82,74 percenta. Na 100 percent je v súčasnosti sčítaných 32 adries, na viac ako 90 percent 254 vchodov. Na území mestskej časti je však aj 93 vchodov, kde je sčítaných menej ako 75 percent ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková." poznamenal starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý naďalej vyzýva miestnych obyvateľov, aby sa zapojili do sčítania. Mestská časť ich zároveň motivuje aj plagátmi, z ktorých zelené poukazujú na vyššie percento sčítaných v danom vchode, červené zasa na nižšie percentá.V rebríčku najlepšie sčítaných lokalít v Petržalke vedú aj naďalej Slnečnice (89,32 percenta). Nasledujú Dvory (84,28 percenta), Lúky (83,98 percenta), Háje (82,88 percenta) a Stará Petržalka (82,29 percenta). Poslednú priečku obsadzujú Kopčany so 68,56 percenta.Mestská časť opätovne poukazuje na to, že pri poslednom sčítaní v roku 2011 sa v Petržalke sčítalo 105.000 obyvateľov, pričom reálne v nej má trvalý či prechodný pobyt vyše 117.000 ľudí. Samospráva tak ročne pre zlé sčítanie strácala 1,5 milióna eur. "" poznamenal Hrčka.Možnosť elektronického sčítania majú obyvatelia do polnoci 31. marca. Od apríla bude k dispozícií iba asistované sčítanie pre tých, ktorí sa nedokážu z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo nedostatku digitálnych zručností sčítať prostredníctvom elektronických formulárov sami, ani s pomocou blízkych osôb.