V Petržalke opäť vyčíňali vandali, poškodili servisné cyklostojany

Bratislava 11. marca (TASR) - V bratislavskej Petržalke opäť úradovali vandali, tentoraz poškodili servisné cyklostojany z dielne mestskej časti. Väčšina z nich je v súčasnosti nepoužiteľná, keďže na nich chýba náradie potrebné na základnú údržbu bicykla. Samospráva tým vznikla škoda v stovkách eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Cyklostojany opravíme, no ak sa bude situácia opakovať, zvážime ich premiestnenie do frekventovanejších lokalít alebo úplne odstránenie, čo by nás však s ohľadom na zodpovedných cyklistov mrzelo," skonštatoval zástupca prednostu pre údržbu a nájomné bývanie petržalského miestneho úradu Peter Slovák.



Multifunkčné servisné stojany vznikli ako pilotný projekt mestskej časti na jar 2022. Naprojektovali, vyrobili a osadili ich pracovníci z oddelenia správy verejných priestranstiev. Cyklostojany obsahujú náradie, kompresor aj nabíjaciu stanicu na telefón. Osadených bolo celkovo šesť, najmä v blízkosti cyklotrás.



Nejde o prvý prípad vandalizmu na území mestskej časti za posledné roky. V minulosti boli poškodené napríklad kameninové odpadkové koše, na ktorých sa "vybúrili" vandali počas silvestrovskej noci. Pre opakované poškodzovanie musela samospráva odstrániť kontajnery na drobný elektroodpad. Poškodeniu sa nevyhli napríklad aj prezliekacie kabínky z plachtoviny v areáli Veľkého Draždiaka, ktoré mestská časť nahradila drevenými.