V Petržalke otvorili výdajňu teplej stravy pre ľudí bez domova

Bratislava 19. októbra (TASR) - V bratislavskej Petržalke otvorili výdajňu teplej stravy a nápojov pre ľudí bez domova. Na Haanovej ulici bude fungovať celoročne v budove kotolne, a to každý pondelok od 18.00 do 19.00 h. TASR o projekte informovala hovorkyňa petržalskej samosprávy Mária Halašková s tým, že v novembri majú v pláne sprevádzkovať ďalšie kontaktné miesto na Vyšehradskej a spustená má byť aj petržalská krízová linka.



Výdajňu nájdu ľudia bez domova neďaleko Kaplnky sv. Kríža v Starohájskom lesíku. Občerstvenie zahŕňa najmä teplé polievky, kávu a čaj. "Cieľom výdajne je aj socializácia klientov, ktorí sa pri šálke čaju môžu porozprávať medzi sebou alebo s našimi odbornými pracovníkmi," uviedol vedúci oddelenia sociálnych vecí mestskej časti Petržalka Ján Korec.



Projekt vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou Doma u Kapucínov, pričom funguje i spolupráca s mestskou políciou. Okrem výdajne na Haanovej je v novembri v pláne sprevádzkovanie ďalšieho kontaktného miesta na Vyšehradskej, kde bude výlučne v zimnom období podávaný teplý čaj.



V novembri avizuje samospráva aj spustenie petržalskej krízovej linky na čísle 0947 487 061. Vo vyhradených hodinách bude slúžiť pre včasnú identifikáciu ľudí, ktorí sa v zimnom období ocitnú v náhlej núdzi.



V Petržalke žije odhadom 190 ľudí bez domova, ich celkový počet majú však ukázať až výsledky aktuálne prebiehajúceho sčítania ľudí bez domova v Bratislave. Petržalská samospráva deklaruje, že sa snaží aj o prevenčnú činnosť, a to najmä pravidelným monitoringom ľudí prespávajúcich na uliciach, ktorých podľa Korca na území Petržalky pribúda. "Okrem toho sa prehlbuje bytová chudoba a vzrastá počet ľudí so psychiatrickými diagnózami," podotkol.