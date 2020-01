V Petržalke platia nové pravidlá poskytovania dotácií z rozpočtu

Bratislava 2. januára (TASR) – V bratislavskej Petržalke platia s nástupom nového roka 2020 zmenené pravidlá podávania žiadostí o poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti (MČ). Na podporu verejnoprospešných aktivít vyčlenila samospráva v rozpočte na rok 2020 sumu 100.000 eur.



"Asi najdôležitejšou zmenou je podávanie žiadostí o dotácie elektronickou formou, čím sa zníži byrokracia a zjednoduší systém hodnotenia žiadostí," objasnila predkladateľka schválenej novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN), vicestarostka Jana Hrehorová. "Pravidlá po novom určujú tiež finančnú spoluúčasť žiadateľa, maximálnu výšku poskytnutej dotácie a menia sa i povinné prílohy podávané spolu so žiadosťou. Pribudne záverečná správa o realizácii projektu, ako aj podmienky propagácie mestskej časti," dodala.



Žiadateľ o dotáciu, ktorá prevyšuje 2000 eur, a teda podlieha hodnoteniu dotačnej komisie i schváleniu miestnym zastupiteľstvom, si v žiadosti sám vyberie oblasť, v ktorej pôsobí a podľa toho sa žiadosti rozdelia do dotačných komisií. "Tie sú štyri – školská, sociálna, športová, kultúrna alebo komisia životného prostredia," doplnila spolupredkladateľka novej smernice, poslankyňa Iveta Jančoková.



Miestny úrad pripraví začiatkom januára informačné stretnutie, na ktorom predstaví, ako bude elektronické predkladanie žiadostí fungovať.



Žiadosti o poskytnutie dotácií do výšky dvetisíc eur môžu žiadatelia podávať elektronicky v priebehu roka, a to až do konca októbra. Rozhodovať o nich bude starosta najneskôr do 60 dní od ich podania.



Sumár pridelených dotácií, ako i prehľad žiadostí, zverejňuje Petržalka na svojej internetovej stránke. Novinkou je, že k projektom po ich skončení pribudnú aj krátke anotácie o hodnotení priebehu projektu a presnom účele, na ktorý boli peniaze použité.



Okrem 100.000 eur alokovaných v rozpočte na iniciatívy obyvateľov, občianskych združení a neziskových organizácii v Petržalke je ďalších 100.000 eur z rozpočtu vyčlenených na podporu veľkých športových klubov, podmienky prideľovania podpory sa v tomto prípade nemenia.