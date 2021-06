V Petržalke sa predstavia združenia, organizácie aj dobrovoľníci

Bratislava 29. júna (TASR) – Interaktívnym spôsobom predstaviť občianske združenia či neziskové a dobrovoľnícke organizácie pôsobiace na území mestskej časti je cieľom podujatia Komunitný život v Petržalke. Samospráva ho organizuje v stredu na Nobelovom námestí, ktoré by sa malo v budúcnosti dočkať nového vzhľadu. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Svoje aktivity predstaví obyvateľom napríklad Miestna knižnica Petržalka a Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP), Múzeum petržalského opevnenia, Materské centrum Budatko či občianske združenia Gaston a Krasy terasy.



„Sme radi, že počas participatívneho procesu, keď sa snažíme zistiť názory a podnety verejnosti na Nobelovo námestie, sa nám podarilo pripraviť podujatie, kde sa budeme môcť lepšie spoznať," skonštatovala zástupkyňa starostu Petržalky Jana Hrehorová. Podujatie potrvá od 11.00 do 17.00 h.



Participácia v súvislosti so zámerom revitalizácie a budúcej podoby Nobelovho námestia bude prebiehať do konca leta. Počas letných mesiacov chystá mestská časť aj workshop s odborníkmi z viacerých oblastí, s ktorými bude možné diskutovať o budúcnosti námestia. Výsledky participácie budú slúžiť ako podklad pre samotnú revitalizáciu.



Nobelovo námestie pôvodne vzniklo v druhej polovici 80. rokov 20. storočia v rámci výstavby bytových domov a infraštruktúry v miestnej časti Dvory. Súčasný názov nesie od 1. apríla 1991 podľa Alfreda Nobela, švédskeho vynálezcu dynamitu a zakladateľa Nobelovej ceny.



Na mieste súčasného Nobelovho námestia bol situovaný prakticky od vzniku mestskej časti pôvodný petržalský cintorín. Zrušili ho v 60. rokoch 20. storočia. Spomienkou a odkazom naň ostala gaštanová aleja vo východnej časti námestia. Západná časť námestia je zatrávnená, s niekoľkými vysadenými stromami. V roku 2020 pribudla aleja japonských sakúr. Pôvodne betónový povrch medzi týmito plochami bol po rekonštrukcii v roku 2004 zmenený na dláždený.