V Petržalke vyzbierali na pomoc ľuďom po požiari vyše 5490 eur

Bratislava 11. januára (TASR) – Na pomoc ľuďom z panelového domu na Andrusovovej ulici v bratislavskej Petržalke, ktorý vlani v decembri zasiahol požiar a zničil niekoľko bytov, sa v dobrovoľnej finančnej zbierke k 10. januáru vyzbieralo viac ako 5490 eur. Je to vrátane finančného príspevku mestskej časti vo výške 1500 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Prispieť je možné do 23. februára.



"Vyzbierané peniaze ešte neboli vyplatené nikomu z poškodených rodín. V prvom rade je potrebné zvoliť a schváliť férový kľúč, podľa ktorého sa budú financie prerozdeľovať. Momentálne na ňom pracujeme," poznamenala Halašková.



Na základe rozhodnutia poslancov by mal zároveň starosta Petržalky Ján Hrčka požiadať Úrad vlády SR a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o poskytnutie finančnej podpory z jeho rezervy na účely tejto zbierky, ktorú mestská časť vyhlásila koncom decembra 2021. "Starosta zatiaľ premiéra o finančnú pomoc nepožiadal, keďže termín mu poslanci určili až po konci zbierky," doplnila Halašková. V priebehu najbližších týždňov však túto možnosť využije.



Peniaze je možné posielať na oficiálny bankový účet samosprávy IBAN SK78 5600 0000 0018 0059 4067. Pre uľahčenie finančných transakcií vytvorila mestská časť zároveň viaceré verzie platobných QR kódov, a to pre sumy od 5 do 50 eur, ktoré ľudia do zbierok posielajú najčastejšie.



Požiar na Andrusovovej ulici, ktorý vypukol 20. decembra 2021 neskoro večer, poškodil viacero bytov a tiež fasádu bytového domu. Predbežnú výšku škody vyčíslili na 150.000 eur. Záchranári a hasiči museli ošetriť 16 osôb. Šesť osôb museli previezť na ošetrenie do nemocníc. Pravdepodobnou príčinou požiaru bola neodborná manipulácia s ohňom. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.



Pre vyhlásenie finančnej zbierky sa mestská časť rozhodla na základe desiatok podnetov a otázok zo strany obyvateľov, ako by mohli pomôcť. Sumu vyzbieraných peňazí pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke.