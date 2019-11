V bratislavskej Petržalke vznikne mestský ovocný sad

Bratislava 15. novembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke v priestore medzi Macharovou ulicou a Panónskou cestou vznikne mestský ovocný sad. Vysadených tu bude viac ako 75 odrôd ovocných stromov a desiatky odrôd ovocných krov a bylinných záhonov. Rozdelené budú do piatich zón. S prípravnými prácami a výsadbou sa začne ešte v novembri. S otvorením sadu pre verejnosť počíta mesto v marci alebo apríli budúce roka.



Bratislava tak chce vytvoriť nový komunitný priestor s pridanou hodnotou rozširovania ovocných stromov v meste. "Každá navrhovaná zóna bude mať svoje špecifické druhové zloženie ovocných drevín a krov, špecifické vegetačné úpravy a prvky. Okrem toho sa v priestore budú vyskytovať prvky na zvýšenie biodiverzity a tiež miesta na relax, vzdelávanie a ochutnávanie," spresnil na sociálnej sieti magistrát. Tvrdí, že na najväčšom sídlisku v Bratislave i na Slovensku si tak budú môcť ľudia pripomenúť a zachovať ovocinársku tradíciu v regióne.



Samospráva si už stanovila aj harmonogram prác. V novembri plánuje inštalovať dočasné mobilné oplotenie, vyznačenie inžinierskych sietí, ošetrenie súčasných drevín, zamulčovanie trávnatého porastu, vyrovnanie terénnych nerovností, vytýčenie a rozvrhnutie výsadby, skyprenie plochy výsadby či odstránenie odpadu.



Do konca roka chce zrealizovať prípravu kompostoviska, výsadbu vŕbového oplotenie a vŕbových brán, výsadbu živých plotov z ovocných krov či vybudovať prírodné posedenia. Taktiež vysadiť ovocné stromy, ovocné kríky a bylinné záhony.



S prácami plánuje pokračovať vo februári a marci 2020. Mesto počíta s dotiahnutím inžinierskych sietí, vybudovaním osvetlenia a chodníkov, osadením búdok pre vtáky, kompostoviska, hmyzích "hotelov" a bylinných záhonov, lavičiek, odpadových košov a informačných tabúľ.



V marci alebo apríli 2020 počíta mesto s otvorením sadu pre verejnosť, a to v závislosti od počasia. Mesto zároveň informovalo, že projekt finančne podporil a zabezpečovať pravidelnú starostlivosť o mestský ovocný sad bude súkromný partner. Odborným garantom projektu je taktiež súkromná firma.