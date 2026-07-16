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V Petržalskom lesoparku pribudli nové ohniská na opekanie
Mestské lesy pripomínajú základné pravidlá bezpečného opekania.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - V Petržalskom lesoparku, ktorý je v správe Mestských lesov v Bratislave, pribudli nové ohniská, ktoré ponúkajú pohodlnejšie a bezpečnejšie zázemie pre návštevníkov. TASR o tom informovala Kristína Močková z Mestských lesov v Bratislave.
Na opekanie sa v Petržalskom lesoparku nachádza deväť oficiálnych miest. Tri pôvodné ohniská prešli úpravou do bezpečnostného štandardu Mestských lesov, päť nových ohnísk pribudlo v minulom roku a ďalšie nové ohnisko vzniklo tento rok. „Súčasťou všetkých miest vyhradených na zakladanie ohňa sú aj dve robustné nízke lavičky, ktoré boli doplnené tento rok. Vyrobili ich zamestnanci Mestských lesov z dreva pochádzajúceho z lesov v ich správe,“ uviedla Močková.
Mestské lesy pripomínajú základné pravidlá bezpečného opekania. Oheň je potrebné zakladať výlučne na vyhradených ohniskách, počas celej doby ho mať pod dohľadom a po skončení opekania ho dôkladne uhasiť vodou. Tlejúce uhlíky môžu byť aj niekoľko hodín zdrojom vzniku požiaru, preto ich nikdy netreba nechávať bez dozoru.
Petržalský lesopark majú Mestské lesy v Bratislave v správe od roku 2025. Odvtedy v území postupne realizujú viaceré opatrenia, ktorých cieľom je sprístupniť lokalitu návštevníkom a zároveň zvýšiť jej bezpečnosť. Medzi najnovšie patrí obnova a doplnenie ohnísk do bezpečnostného štandardu, pokračujúca starostlivosť o bezpečnosť stromov v okolí Malého Draždiaka či doplnenie herných prvkov pre najmenšie deti. Herné prvky, ktoré pribudli pri Horárni Gejzu Dražďáka, pôvodne slúžili na detskom ihrisku na Kamzíku. Keďže ihrisko na Kamzíku prechádza rozšírením, funkčné prvky dostali nové využitie a naďalej budú slúžiť deťom aj v Petržalskom lesoparku.
Na opekanie sa v Petržalskom lesoparku nachádza deväť oficiálnych miest. Tri pôvodné ohniská prešli úpravou do bezpečnostného štandardu Mestských lesov, päť nových ohnísk pribudlo v minulom roku a ďalšie nové ohnisko vzniklo tento rok. „Súčasťou všetkých miest vyhradených na zakladanie ohňa sú aj dve robustné nízke lavičky, ktoré boli doplnené tento rok. Vyrobili ich zamestnanci Mestských lesov z dreva pochádzajúceho z lesov v ich správe,“ uviedla Močková.
Mestské lesy pripomínajú základné pravidlá bezpečného opekania. Oheň je potrebné zakladať výlučne na vyhradených ohniskách, počas celej doby ho mať pod dohľadom a po skončení opekania ho dôkladne uhasiť vodou. Tlejúce uhlíky môžu byť aj niekoľko hodín zdrojom vzniku požiaru, preto ich nikdy netreba nechávať bez dozoru.
Petržalský lesopark majú Mestské lesy v Bratislave v správe od roku 2025. Odvtedy v území postupne realizujú viaceré opatrenia, ktorých cieľom je sprístupniť lokalitu návštevníkom a zároveň zvýšiť jej bezpečnosť. Medzi najnovšie patrí obnova a doplnenie ohnísk do bezpečnostného štandardu, pokračujúca starostlivosť o bezpečnosť stromov v okolí Malého Draždiaka či doplnenie herných prvkov pre najmenšie deti. Herné prvky, ktoré pribudli pri Horárni Gejzu Dražďáka, pôvodne slúžili na detskom ihrisku na Kamzíku. Keďže ihrisko na Kamzíku prechádza rozšírením, funkčné prvky dostali nové využitie a naďalej budú slúžiť deťom aj v Petržalskom lesoparku.