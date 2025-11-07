< sekcia Regióny
V Bratislave odštartovali ďalší ročník Festivalu mladého vína
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - V piatok podvečer odštartoval v centre Bratislavy ďalší ročník Festivalu mladého vína. Už šiesty rok nadväzuje na tradíciu niekdajších Svätomartinských dní a pripomína dávnu vinársku kultúru spojenú so sviatkom svätého Martina. Podľa tradície festival otvorili požehnaním mladých vín v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci. Do soboty (8. 11.) budú môcť návštevníci navštíviť vínne trhy na nádvorí Primaciálneho paláca a Starej radnice. O programe informuje na svojom webe Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).
Festival prináša ponuku mladých vín z tohtoročnej úrody i starších ročníkov bratislavských vinárov zo 14 vinárstiev. „Počas dvoch dní ožije historické jadro mesta vínnymi trhmi, degustáciami, rozhovormi a kvízom o vinohradníctve. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na mladé vína bratislavských vinárov, ale aj na gastro špeciality, koncerty a ďalší sprievodný program,“ priblížilo BKIS.
Kultúrna scéna na nádvorí sv. Juraja Nepomuckého ponúkne v piatok aj sobotu večer koncerty, kvízy, súťaže a rozhovory s vinármi. Priestor na oddych poskytne neďaleké Radničné námestie, kam sa v sobotu opäť po roku vráti formát Silent disco.
Súčasťou programu sú pravidelné vychádzky Rande s mestom, ktoré po oba dni rozšíria o špeciálne, venované vinárskym tradíciám a zvykom. Vychádzky sú prispôsobené potrebám nevidiacich a slabozrakých i nepočujúcich. Rodiny s deťmi sa zasa môžu tešiť na pátračku po Prešburgu.
