V Bratislave v piatok otvoria zjazdové vetvy na križovatke Prievoz

Bratislava 5. novembra (TASR) - V Bratislave budú v piatkových popoludňajších hodinách otvorené zjazdové vetvy na križovatke Prievoz, a to v smere z diaľnice D1 na Bajkalskú ulicu, Prístavnú ulicu a rýchlostnú cestu R7. TASR o tom informoval hlavný zhotoviteľ bratislavského nultého obchvatu (diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7) D4R7 Construction.



Práce na nultom bratislavskom obchvate sú vo finále. Posledné úseky projektu sa otvárajú postupne. Uplynulé týždne otvorili 2,2 kilometra dlhý úsek D4 od križovatky Bratislava-Jarovce po križovatku Bratislava-Petržalka (Rusovce) a 6,3 kilometra dlhý úsek rýchlostnej cesty R7 od križovatky Bratislava-Juh po križovatku Bratislava-Nivy (Prievoz).



Na konci septembra sprístupnili vodičom 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného mosta. V októbri otvorili aj zrekonštruovanú nájazdovú vetvu v smere z Bajkalskej ulice na Prístavný most do Petržalky.