V Bratislave v piatok končí zber vianočných stromčekov z ohrádok

Bratislava 9. februára (TASR) - V Bratislave sa končí v piatok (11. 2.) zber vianočných stromčekov z drevených ohrádok, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých mestských častiach. Od budúceho týždňa začnú ohrádky postupne rozoberať a mesto ich využije opäť na budúci rok. Magistrát na to upozornil na sociálnej sieti.



Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) na svojom webe informuje, že zvyšné stromčeky umiestnené pri stanovištiach zberných nádob bude odvážať do kompostárne až do 28. februára. Bratislavčania môžu stromčeky odovzdať aj na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste. Následne ich zhodnocujú v kompostárni, kde sa premenia na živiny pre pôdu.



V Bratislave začali so zberom vianočných stromčekov od 10. januára. Za prvý týždeň ich vyzbierali 130 ton. Minulý rok takéto množstvo zbieralo OLO celý mesiac. Prispel k tomu aj organizovaný zber z viac ako 500 drevených ohrádok.