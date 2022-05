Bratislava v pohybe prichádza s letnou edíciou festivalu DANCE ON

Bratislava 20. mája (TASR) - Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe avizuje po 25 rokoch existencie svoju prvú letnú edíciu. Miniséria predstavení súčasného tanca zo stredoeurópskeho regiónu sa uskutoční 30. mája, 6. a 17. júna v A4 - Priestore súčasnej kultúry pod názvom DANCE ON. Diváci spoznajú aktuálnu tvorbu choreografiek Cécile da Costaovej, Rity Góbiovej a na programe je aj slovenská premiéra česko-slovensko-maďarskej koprodukcie SOFT SPOT.



Organizátori chcú letnou edíciou založiť novú tradíciu a rozšíriť priestor pre súčasný tanec i povedomie o ňom, tradičný októbrový čas festivalu zostáva nezmenený. "Dlhodobo sme s festivalom pociťovali, že každý rok musíme akoby nanovo, od nuly začínať komunikáciu s publikom a médiami o tom, čo je súčasný tanec, čo je Bratislava v pohybe. Usúdili sme, že je dôležité pracovať omnoho intenzívnejšie na prezentácii súčasného tanca aj počas roka," myslí si Katarína Figula, výkonná riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe, ktorý v letnej edícii obohatí kultúrnu ponuku hlavného mesta o súčasný tanec zo susedných krajín.



Minisériu tvorí česko-slovensko-maďarský výber, ukázať má rôznorodosť tvorby, ktorá v stredoeurópskom regióne vzniká. "Cécile da Costaová a Rita Góbiová sú mladé choreografky, ktorých tvorbu som mala možnosť spoznať v rámci výberu siete Aerowaves. Cécile je z top výberu roku 2021 a prezentáciu jej práce obmedzila pandémia. Ritu sme s úspechom uviedli na festivale v roku 2018, a tak bude zaujímavé vidieť, kam sa jej tvorba posunula," hovorí umelecká riaditeľka a zakladateľka festivalu Miroslava Kovářová.



Pred začiatkom leta ponúkne festival aj jednu slovenskú premiéru v česko-slovensko-maďarskej koprodukcii. Experimentálne fyzické dielo zrodené v spolupráci slovenských tanečníc Martiny Hajdyly, Sone Ferienčíkovej a maďarskej choreografky Adrienn Hódovej má názov SOFT SPOT. "Je výbornou ukážkou toho, ako môže spolupráca v regióne prebiehať cez priamu umeleckú tvorbu aktérov. Diela sú to rôznorodé, ale verím, že umelecky i divácky zaujímavé," dodala Kovářová.



Okrem predstavení DANCE ON ponúka festival i osvedčený formát online rozhovorov Miroslavy Kovářovej s tvorcami prezentovaných diel. Organizátori festivalu chcú ním divákom priblížiť proces tvorby i uvažovanie choreografov.