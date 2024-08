Bratislava v pohybe privíta španielskeho tanečníka D. Abreua

Bratislava 13. augusta (TASR) - Headlinermi festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe budú španielske súbory. Do hlavného mesta zavíta oceňovaný súbor La Veronal a výrazná osobnosť španielskeho súčasného tanca Daniel Abreu. V poradí 28. ročník festivalu sa uskutoční 5. až 28. októbra. Uvedie diela zo Španielska, z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a zo Slovenska.



"Španielsky tanec je expresívny, plný energie a imaginácií. Niekedy je temný, inokedy farebný, ale vždy plný emócií, ktoré sú občas skryté, potom sa náhle naplno prejavia," hovorí umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe Miroslava Kovářová. K charakteru španielskeho tanca dodáva, že je ovplyvnený tradíciou, z ktorej niektorí umelci čerpajú a iní sa snažia od nej odpútať. "Nadovšetko je však tanečné umenie Španielska opojené životom - je jeho oslavou, stelesňuje jeho energiu i pominuteľnosť, vyjadruje jeho mnohorakosť, jeho radostné i ťaživé stránky a zväčša ukrýva svoje odkazy pod rúškom symbolov, metafor a obrazov."



Na Slovensko prvýkrát zavíta významná osobnosť španielskej tanečnej scény Daniel Abreu. Organizátori avizujú, že sa predstaví v expresívnom sóle plnom metafor El hijo/Syn. Dielo, v ktorom sa Abreu snaží vyrovnať so vzťahmi s rodičmi i minulosťou, ponúkne festival počas dvoch dní (13. 10. a 14. 10.) v Štúdiu Slovenského národného divadla (SND). "El Hijo (Syn) hovorí o špecifických väzbách k rodičom a miestam a o tom, ako s nimi zaobchádzať. Potomkov istým spôsobom vnímame ako jednotlivcov, ktorí sa uvoľnili zo spojenia, no súčasne sú beznádejne zapletení do opakujúcich sa vzorcov správania a činov," hovorí o svojej choreografii Abreu.



Jedným z vrcholov festivalu má byť podľa organizátorov predstavenie Sonoma španielskeho súboru La Veronal, ktoré sa uskutoční 28. 10. v Činohre SND. "Marcos Morau v ňom vytvoril uchvacujúcu a magickú choreografiu, inšpirovanú surrealizmom Luisa Buňuela. V hlavných úlohách sa predstaví skupina žien, ktorá sa chce oslobodiť od väzieb minulosti a prekonať hranice pomocou intuície a inštinktu. Ich spoločný plač zosilnie a premení sa do oslavného rituálu s hypnotickými piesňami a tancami," približujú organizátori dielo súboru La Veronal, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie tanečné zoskupenia na európskej scéne.