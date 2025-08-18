< sekcia Regióny
Bratislava v pohybe uvedie choreografie americkej tanečníčky L. Childs
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe prinesie na jeseň do hlavného mesta legendy tanečnej scény, medzinárodne oceňovaných choreografov aj mladé talenty. V poradí 29. ročník uvedie choreografie americkej priekopníčky postmoderného tanca Lucindy Childs či oceňovanej libanonsko-španielskej dvojice Guy Nader & Maria Campos. „Predstaví sa aj nemecký súbor tanzmainz s choreografiou renomovaného autora Moritza Ostruschnjaka,“ avizujú organizátori festivalu, na ktorom od 6. do 25. októbra vystúpia počas deviatich večerov umelci a súbory z piatich európskych krajín, Kanady a USA.
„Tohtoročný program sa zameriava nielen na to, kam sa súčasný tanec posúva, ale aj na to, odkiaľ vychádza. Festivaloví diváci budú môcť sledovať, ako sa tanečné umenie mení od postmoderny až po dnešné výpovede inšpirované digitálnym svetom,“ hovorí Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu.
Otvorí ho 6. októbra v Slovenskom národnom divadle (SND) choreografia Natural Order of Things od španielsko-libanonskej dvojice Guy Nader & Maria Campos. „Deväť tanečníkov sa na javisku premieňa na pulzujúci organizmus, ktorý sa neustále mení, preskupuje a reaguje na priestor. Dielo zaujme čistou vizualitou, precíznym rytmom a gradujúcou dynamikou pohybu,“ uvádza festival ku choreografii, ktorá získala v Španielsku tri hlavné ceny MAX - za najlepšiu choreografiu, najlepší ženský výkon a najlepší mužský výkon.
Americká choreografka Lucinda Childs (85), jedna z najvýraznejších postáv postmoderného tanca, sa predstaví v bratislavskom Divadle Aréna, kde uvedie 18. októbra nové dielo Stein. „Premiéru malo len v júli tohto roka. V duete s tanečnicou Miki Orihara sa stretávajú pohyb, text a obrazy oceánov do podmanivej výpovede o pamäti tela a sile zrelosti,“ dodáva festival k večeru, ktorý doplnia tri rané choreografie Lucindy Childs zo 70. rokov v interpretácii súboru Dance On Ensemble. „Tvoria ho profesionálni tanečníci vo veku 40+, ktorí redefinujú vzťah medzi telom, vekom a umením,“ poznamenávajú organizátori.
Festival doplní Večer tanečných filmov (12. 10.) v kine Film Europe a Visiting Artist Programme (10. - 14. 10.), ktorý spojí mladých tvorcov z celej Európy s odborníkmi a miestnou scénou. Súčasťou festivalu bude aj workshop (13. 10.) s tanečníkmi z nemeckého súboru tanzmainz na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
