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Bratislava v pohybe uvedie site-specific performanciu City Horses
Bratislavská trasa sa začne v Barokovej záhrade na Bratislavskom hrade.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Sprievodným podujatím 30. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe bude 12. a 13. septembra site-specific performancia City Horses. Skupina tanečníc sa počas nej premení na stádo divokých koní a prejde z okolia Bratislavského hradu cez centrum mesta až k nákupnému centru na ľavom brehu Dunaja. „Dielo švédskych autoriek Heleny Byström a Anny Källblad vznikne v Bratislave nanovo v spolupráci s domácimi tanečnicami,“ približuje PR manažérka festivalu Markéta Plichtová.
„Prinesie do verejného priestoru nespútanú ženskú energiu a pohľad na mesto z perspektívy žien,“ dodáva k performancii, ktorá sa v oba dni začne o 16.00 h v Barokovej záhrade na Bratislavskom hrade a skončí približne o 18.00 h pri Eurovea.
Ako ďalej uvádza organizátor, City Horses je site-specific tanečná performancia, ktorú vytvorili švédska vizuálna umelkyňa Helena Byström a choreografka Anna Källblad. Autorky spoločne pripravujú diela pre javiská aj verejný priestor a pri ich tvorbe vychádzajú z konkrétnych miest a stretnutí s ľuďmi, ktorí v nich žijú. „Východiskom City Horses je obraz mužov na koňoch, ktorých sochy dominujú námestiam a ďalším významným lokalitám európskych miest. Autorky proti tomuto nehybnému obrazu stavajú živé stádo tanečníc. Tie prechádzajú mestom, cválajú, zastavujú sa pri pamätníkoch a svojím pohybom menia zaužívaný pohľad na verejný priestor,“ poznamenáva festival.
Dielo malo premiéru v roku 2017 v Štokholme a odvtedy ho uviedli napríklad v Prahe, Berlíne, Amsterdame, Osle, Barcelone a ďalších mestách v Európe aj Austrálii. Autorky prispôsobujú performanciu každému mestu a pripravujú ju v spolupráci s miestnymi tanečnicami. „City Horses citlivým, no výrazným umeleckým gestom narúša zaužívaný obraz mestského priestoru, ktorý často ovládajú symboly moci a mužskej dominancie. Dielo už prešlo viacerými mestami, no zakaždým vzniká nanovo. Teraz dostane svoju bratislavskú podobu,“ hovorí Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe.
Bratislavská trasa sa začne v Barokovej záhrade na Bratislavskom hrade. Odtiaľ povedie cez Zámockú ulicu, Kapucínsku, Župné námestie, Suché mýto, Hodžovo námestie a záhradu Prezidentského paláca, ďalej cez centrum mesta až na nábrežie Dunaja. Performancia sa skončí pri soche M. R. Štefánika pri obchodnom centre na ľavom brehu Dunaja. Je sprievodným podujatím 30. ročníka festivalu Bratislava v pohybe. Jeho hlavný program sa uskutoční od 14. do 26. októbra a zameria sa najmä na súčasnú francúzsku tanečnú scénu.
„Prinesie do verejného priestoru nespútanú ženskú energiu a pohľad na mesto z perspektívy žien,“ dodáva k performancii, ktorá sa v oba dni začne o 16.00 h v Barokovej záhrade na Bratislavskom hrade a skončí približne o 18.00 h pri Eurovea.
Ako ďalej uvádza organizátor, City Horses je site-specific tanečná performancia, ktorú vytvorili švédska vizuálna umelkyňa Helena Byström a choreografka Anna Källblad. Autorky spoločne pripravujú diela pre javiská aj verejný priestor a pri ich tvorbe vychádzajú z konkrétnych miest a stretnutí s ľuďmi, ktorí v nich žijú. „Východiskom City Horses je obraz mužov na koňoch, ktorých sochy dominujú námestiam a ďalším významným lokalitám európskych miest. Autorky proti tomuto nehybnému obrazu stavajú živé stádo tanečníc. Tie prechádzajú mestom, cválajú, zastavujú sa pri pamätníkoch a svojím pohybom menia zaužívaný pohľad na verejný priestor,“ poznamenáva festival.
Dielo malo premiéru v roku 2017 v Štokholme a odvtedy ho uviedli napríklad v Prahe, Berlíne, Amsterdame, Osle, Barcelone a ďalších mestách v Európe aj Austrálii. Autorky prispôsobujú performanciu každému mestu a pripravujú ju v spolupráci s miestnymi tanečnicami. „City Horses citlivým, no výrazným umeleckým gestom narúša zaužívaný obraz mestského priestoru, ktorý často ovládajú symboly moci a mužskej dominancie. Dielo už prešlo viacerými mestami, no zakaždým vzniká nanovo. Teraz dostane svoju bratislavskú podobu,“ hovorí Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe.
Bratislavská trasa sa začne v Barokovej záhrade na Bratislavskom hrade. Odtiaľ povedie cez Zámockú ulicu, Kapucínsku, Župné námestie, Suché mýto, Hodžovo námestie a záhradu Prezidentského paláca, ďalej cez centrum mesta až na nábrežie Dunaja. Performancia sa skončí pri soche M. R. Štefánika pri obchodnom centre na ľavom brehu Dunaja. Je sprievodným podujatím 30. ročníka festivalu Bratislava v pohybe. Jeho hlavný program sa uskutoční od 14. do 26. októbra a zameria sa najmä na súčasnú francúzsku tanečnú scénu.