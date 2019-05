Na Poliklinike Šustekova už lekári po havárii potrubia ordinujú

Zatopilo tri poschodia, čo sa dotklo chirurgického pavilónu, hematológie, obvodných a detských ambulancií a laboratória.

Bratislava 23. mája (TASR) – Na Poliklinike Šustekova v bratislavskej Petržalke už lekári po minulotýždňovej havárii vodovodného potrubia ordinujú. Pre TASR to potvrdila lekárka a petržalská miestna poslankyňa Iveta Plšeková s tým, že väčšina lekárov začala ordinovať ešte začiatkom tohto týždňa.



"Niektorí lekári pracujú ešte v skrátenom režime, ale fungujú. V stredu bola aj technická obhliadka budovy so zástupcami poisťovne. Riešia sa škody, ktoré vznikli. Tie sú hlavne na majetku polikliniky. Sú to steny, stropy, podlahy," spresnila Plšeková.



V piatok 17. mája bol podľa jej slov v Poliklinike Šustekova havarijný stav pre prasknuté vodovodné potrubie. Zatopilo tri poschodia, čo sa dotklo chirurgického pavilónu, hematológie, obvodných a detských ambulancií a laboratória.



"Ambulancie boli počas víkendu vysušené, vyvetrané, voda odčerpaná a už plne pracujú. Jediná ambulancia, ktorá nepracovala, bola hematológia, pretože tam boli škody najväčšie. Hlavne na strope, ktorý bol poškodený. Našťastie nie sú poškodené kartotéky pacientov či počítače lekárov," podotkla Plšeková.