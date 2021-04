V prípade domova dôchodcov na Pažítkovej sú dve trestné stíhania

Bratislava 15. apríla (TASR) – V prípade domova dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove, kde mali zle zaobchádzať so seniormi, sú v súčasnosti vedené dve trestné stíhania. Pre TASR to potvrdili z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.



"Na odbore kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je vedené trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Trestné stíhanie v tomto prípade nebolo doposiaľ ukončené," spresnila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



Trestné oznámenie vo veci prečinu ublíženia na zdraví neznámym páchateľom na chránených osobách podal ešte v januári 2020 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Urobil tak po dohľade vykonanom z vlastnej iniciatívy v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorý sa týkal deviatich pacientov privezených z predmetného zariadenia pre seniorov. "Vzhľadom na zistenia, ktoré nasvedčovali tomu, že v prípade šiestich klientok zariadenia mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, podal úrad Generálnej prokuratúre SR 17. januára 2020 trestné oznámenie. Trestné oznámenie postúpila Krajskej prokuratúre Bratislava," skonštatovala samostatná odborná referentka úradu Erika Kováčiková. Ďalšie trestné oznámenie vo veci zločinu týrania blízkej a zverenej osoby podal tento rok starosta Ružinova Martin Chren.



Zo strany ÚDZS to nebol jediný dohľad v súvislosti s týmto zariadením za posledné roky. Podnet blízkej osoby klientky bol úradu doručený v decembri 2019. Dohľad nad ošetrovateľskou starostlivosťou už vykonaný bol, o výsledku však môže z etického dôvodu informovať až po jeho doručení podávateľovi podnetu. Okrem toho vykonáva úrad v súčasnosti v domove dôchodcov ďalší dohľad, a to na základe podnetu blízkej osoby klientky podaného začiatkom marca tohto roka.



ÚDZS je jednou z inštitúcií, ktoré Bratislavský samosprávny kraj (BSK) požiadal o súčinnosť pri kontrole. Tú pripravuje na základe anonymného podnetu týkajúceho sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v zariadení, ktorý mu začiatkom januára postúpila Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP).



Oslovené o súčinnosť bolo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré pomáha dostať krízovú situáciu v domove dôchodcov v súvislosti s novým koronavírusom pod kontrolu. "V súčasnosti toto zariadenie postupne realizuje organizačné, personálne a riadiace zmeny, ktoré prispejú k stabilizácii a upokojeniu krízového stavu. Po stabilizovaní dohľad vykonáme," ubezpečila hovorkyňa rezortu práce Michaela Slivková Kirňaková.



Na kontrolu týkajúcu sa údajných hygienických nedostatkov s poskytovaním stravovania klientom sa zameral Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Kontrola takéto nedostatky pri skladovaní a manipulácii s potravinami ani pri príprave a výdaji stravy klientom podľa hovorkyne úradu Kataríny Nosálovej nepreukázala.



"K namietaným zisteniam - zamieňanie/nedodržiavanie diét, nedostatočný pitný režim, ako aj spôsob podávania pokrmov, nápojov klientom - uvádzame, že orgány verejného zdravotníctva nedisponujú žiadnou legislatívou na ochranu verejného zdravia, ktorá by akokoľvek upravovala postupy pri výkone opatrovateľskej/ošetrovateľskej činnosti v týchto zariadeniach," podotkla Nosálová. Podanie bolo preto postúpené na priame vybavenie kompetentným orgánom. Následná kontrola podľa kompetencií úradu bude predmetom následného štátneho zdravotného dozoru.