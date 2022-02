Bratislava 27. februára (TASR) – Hlavné mesto SR Bratislava v prípade potreby pripraví ubytovanie pre Ukrajincov. Informuje o tom na sociálnej sieti.



„Mesto v spolupráci s mestskými časťami dá k dispozícii kapacitu až tisícok miest na dočasné prenocovanie a prestravovanie sa osôb, ktoré to budú potrebovať,“ uvádza samospráva s tým, že primárne by to boli objekty škôl, kultúrnych domov a iných budov v majetku mesta alebo mestských častí.



Pripomína tiež, že Dopravný podnik Bratislava má vyše sto vodičov z Ukrajiny a pripravuje možnosti na zlúčenie s ich rodinami. „Členovia krízového štábu mesta koordinujú svoje aktivity s orgánmi štátnej správy a spolu s mestskými časťami sme pripravení poskytnúť humanitárnu pomoc,“ tvrdí samospráva.



Bratislava zároveň avizovala ochotu pomôcť svojmu partnerskému mestu Kyjev i všetkým Ukrajincom. Vyhlásenie na podporu Ukrajine prijalo vo štvrtok (24. 2) mestské zastupiteľstvo (MsZ), podpísali sa pod to vedenie hlavného mesta, mestskí poslanci i starostovia mestských častí. Na MsZ zároveň vyčlenili 100.000 eur na humanitárnu pomoc Ukrajine.