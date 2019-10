V Rači, Jarovciach a v Devínskej Novej Vsi vzniknú nové ulice

Bratislava 27. októbra (TASR) – V bratislavských mestských častiach Rača, Jarovce a Devínska Nová Ves vzniknú od 15. novembra nové ulice. Ich názvy schválili vo štvrtok (24. 10.) bratislavskí mestskí poslanci. V Bratislave tak pribudnú ulice ako Chalcedónová, Ulica Leopolda Jablonku či Rušňová ulica.



Ulica Leopolda Jablonku vznikne v Devínskej Novej Vsi, v tesnej blízkosti Ulice Ivana Bukovčana či Bridlicovej ulice. Mestská časť Bratislava navrhla pomenovať ulicu po Leopoldovi Jablonkovi, pretože v roku 1929 bol zvolený za správcu Obecnej ľudovej školy Masarykovej v Devínskej Novej Vsi. Aktívne pôsobil v mimoškolskom vzdelávaní, ako kultúrny pracovník a 30 rokov bol kronikárom Devínskej Novej Vsi.



V Rači vznikne ulica Rušňová, a to pri Dopravnej ulici. Ulicu navrhla takto pomenovať mestská časť preto, že existujúca nepomenovaná asfaltová komunikácia slúžila pre prístup do starého rušňového depa Bratislava - východ. "Zároveň ako symbolický názov prístupovej komunikácie do železničného múzea," podotkla samospráva.



V Jarovciach bude novovzniknutá ulica pomenovaná ako Chalcedónová. Nachádza sa pri Chotárnej ulici. V lokalite sa totiž nachádzajú ulice podobného významu, pomenované podľa nerastov. Námietky proti takémuto názvu však mala mestská názvoslovná komisia, ktorá odporučila mestskej časti zvážiť takéto pomenovanie ulice. Komisia uviedla, že názov nesúvisí s bezprostredným okolím, v ktorom nie sú použité názvy po nerastoch. Komisia odporučila použiť názov, ktorý by mal väzbu na miestne reálie, históriu či prípadne geológiu. Mestská komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva odporučila mestskému zastupiteľstvu neschváliť pomenovanie Chalcedónová ulica v Jarovciach.



Starosta Jaroviec a mestský poslanec Jozef Uhler však na štvrtkovom rokovaní poslancov apeloval, aby zastupiteľstvo schválilo názov ulice Chalcedónová, keďže to odobrilo aj miestne zastupiteľstvo v Jarovciach. "Je to prvá ulica v lokalite Jarovce-Sever a vzniknúť majú ďalšie dve ulice v tesnom susedstve. Je jasné, že nemôže súvisieť s ničím v okolí, keďže je prvá," podotkol. Poukázal, že v lokalite Jarovce-Východ sú už pomenované ulice podľa nerastov a je predpoklad, že tieto lokality sa v budúcnosti môžu spojiť. "Sú to nekonfliktné názvy ulíc, nevidím v tom problém," povedal.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo požiadal, aby sa rešpektovala vôľa mestskej časti. Upozornil však, že odteraz ak bude chcieť niektorý z bratislavských starostov premenovať alebo pomenovať ulicu, aby dal o tom vedieť v dostatočnom časovom predstihu a prišiel si to obhájiť aj do dvoch spomínaných mestských komisií. Poslanci hlavného mesta napokon v hlasovaní vyhoveli návrhu Jaroviec a odsúhlasili názov novovzniknutej ulice ako Chalcedónová.