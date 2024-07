V bratislavskej Rači niekto premaľoval sochu sv. Floriána

Bratislava 15. júla (TASR) - V bratislavskej Rači neznámy páchateľ poškodil sochu sv. Floriána, keď ju neodborne "premaľoval". Mestská časť v súčasnosti preveruje, kto a prečo niekto túto pamiatku poškodil. Starosta Rače Michal Drotován hovorí o maximálne nevhodnom zásahu. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"O danej aktivite nebola informovaná ani mestská časť, ani fara Rača a v žiadnom prípade by na to nedali súhlas. Ide o maximálne nevhodný zásah a poškodenie historickej sochy z roku 1721," zdôrazňuje Drotován.



Poškodenie sochy bude podľa starostu znamenať vykonanie sond, ktoré zistia mieru poškodenia, keďže boli čiastočne použité aj olejové farby. Následne by malo byť navrhnuté možné riešenie. "Mrzí nás, ak tento neodborný zásah do sochy, aj kaplnky sv. Anny mohol spôsobiť nezvratné poškodenie a degradáciu," poznamenal Drotován. Mestská časť zároveň žiada obyvateľov, ktorí majú akékoľvek informácie o poškodení sochy, aby ju kontaktovali.



Miestna samospráva pripravovala tento rok kompletnú umelecko-reštaurátorskú obnovu sochy. Náklady predbežne vyčíslila na 17.000 eur.