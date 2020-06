V Rači obnovia časť električkovej trate, vyžiada si to obmedzenia

Bratislava 10. júna (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Rača zrekonštruujú časť električkovej trate, a to medzi zastávkami cintorín Rača a Púchovská. Od pondelka (15. 6.), kedy sa s prácami začne, preto nastanú zmeny v organizácii električkovej dopravy na území Rače.



"Dôvodom rekonštrukcie je odstránenie havarijného stavu, zvýšenie prejazdovej rýchlosti električiek a zníženie hlučnosti trate v zlom technickom stave," informoval TASR vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. Dopravca tvrdí, že ak by časť trate neobnovil, hrozilo by pre jej zlý technický stav úplné prerušenie premávky električiek v úseku Vozovňa Krasňany – Komisárky. V rámci rekonštrukcie príde aj k oprave zastávkového prístrešku Záhumenice, Drevona a cestných prejazdov cez električkovú trať.



So spustením opravy dôjde od pondelka k zmenám v organizácii električkovej dopravy na území Rače. Linka 3 bude skrátená po zastávku cintorín Rača, kde bude možný prestup na autobusové linky 52, 56 a 65, ktoré obslúžia zvyšnú časť trasy električiek v oblasti zastávok Záhumenice, Drevona, Závadská, Púchovská, Tbiliská a Komisárky. "V rámci zmien bude interval linky 3 posilnený v rannej špičke na každé štyri minúty, čím sa zlepší aj dopravná obslužnosť Petržalky. Po zvyšok dňa bude linka 3 premávať v intervale päť minút a vo večerných hodinách a cez víkendy v 7,5-minútovom intervale," spresnil Michlík. Na linke budú jazdiť nízkopodlažné obojsmerné električky.



Linka 7 premávajúca v časoch dopravných špičiek bude z Hlavnej stanice skrátená po Železničnú stanicu (ŽST) Vinohrady. DPB odporúča cestujúcim spojmi dopravcu Slovak Lines, aby k prestupu na električky využili práve zastávku ŽST Vinohrady, na ktorej je potrebný peší presun len niekoľko metrov, a na ktorej budú začínať prázdne električky linky 7.