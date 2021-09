Bratislavský Ružinov opäť čaká jesenné upratovanie

Bratislava 19. septembra (TASR) - V bratislavskom Ružinove bude v októbri opäť jesenné upratovanie. Počas sobôt pristaví mestská časť na sídliská veľkokapacitné kontajnery, kde sa budú môcť obyvatelia opäť bezplatne zbaviť objemného odpadu. Mestská časť pripomína, že veľkorozmerný odpad patrí na zberné dvory, nie ku kontajnerovým stojiskám. Informuje o tom na webovej stránke.



Jesenné upratovanie sa začne v sobotu 9. októbra na Ostredkoch, Štrkovci a na Trnávke. Následne v sobotu 16. októbra sa budú môcť odpadu zbaviť obyvatelia z Prievozu, Pošne a Trávnikov. Upratovanie sa ukončí v sobotu 23. októbra, a to v Starom Ružinove, Ružovej doline a na Nivách.



Zbaviť sa takto môžu obyvatelia napríklad starého nábytku, umývadiel, kuchynských liniek, kobercov či linoleí. Odpad môžu zároveň priniesť v dané dni aj na Verejnoprospešné služby Ružinov, preukázať sa však musia trvalým alebo prechodným pobytom v Ružinove.



Mestská časť zároveň zdôrazňuje, že v žiadnom prípade by ľudia do veľkorozmerných kontajnerov nemali hádzať staré pneumatiky, elektroodpad, malé baterky, autobatérie či použitý kuchynský olej.



Staré pneumatiky odporúča odovzdať v predajni pneumatík či pneuservise. Elektroodpad je možné odovzdať na predajni elektra, mestská časť zároveň pripomína zber, ktorý pravidelne organizuje. V prípade záujmu je možné kontaktovať miestny úrad do 6. októbra. Samotný zber je naplánovaný na 9. októbra. O odvoz nebezpečného elektroodpadu, napríklad chladničiek či žiariviek, je možné požiadať aj na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk.



Malé baterky odporúča vhadzovať do zberných škatúľ, jedna z nich je aj vo vstupnej hale miestneho úradu. Autobatérie je možné odovzdať v predajniach s nahradnymi dielmi, v autoservisoch i na niektorych pumpach. Použitý kuchynský olej by mali obyvatelia zbierať do čistej PET fľaše a odovzdať do zberného kontajnera pred vybraným obchodným centrom alebo na niektorej z vybraných cerpacich stanic.